Beşiktaş'ta şok gerçek ortaya çıktı! İşte çöküşün sebebi

Yukatel Denizlispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında alınan galibiyetlerle yükselen bir grafik çizen Beşiktaş, Gaziantep FK maçında alıan 3-1'lik yenilgiyle yeniden düşüşe geçti. Kalesinde gördüğü birçok pozisyonda gol yiyen siyah-beyazlı takımda futbolcuların bireysel hataları puan kayıplarına neden oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor... Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'u yenerek toparlanma yolunda önemli adımlar atan Kara Kartal, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, attığı 10 gole karşın kalesinde gördüğü 12 golle averajını -2'ye getirdi.

Zor gol atmasına karşın kalesinde gördüğü pozisyonların çoğunda gol yiyen siyahbeyazlı takımda, defans oyuncuları ve kalecilerin yaptığı bireysel hatalar inanılmaz puan kayıplarına sebep oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın da G.Antep maçının ardından "Bireysel hatalara çözüm bulmalıyız" ifadesini kullanırken, bu sezon en çok bu tip hatalardan canlarının yandığını açıkça dile getirdi. İşte Beşiktaş'ta bu sezon yapılan bireysel hatalar ve sonuçları:



1-PAOK

Şampyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK deplasmanında sağ bek oynayan Lens'in ilk 35 dakikada rakibini 3 kez kaçırması ve Lens'in kanadından yenilen 3 golle Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda edilmesi.



2-TRABZON

3-1 kazanılmasına rağmen kaleci Ersin'in uzun topa boş çıkması ve Abdülkadir'in boş kaleye gol atması.



3-ANTALYA

1-0 götürülen Antalyaspor maçının 85'inci dakikasında Welinton'un bir anda yerini boşaltması ve araya kaçan Gökdeniz'i hem Vida hem de N'Sakala'nın tutamamasıyla yenilen gol ve 1-1 berabere bitirilen maç.



4-KONYA

Başından sonuna bireysel hata ile dolu karşılaşma. Vida'nın rakibe 2 gol attırıp bir de penaltı yaptırdığı karşılaşmada kaleci Ersin de kapattığı köşeden gol yedi.

5-G.BİRLİĞİ

Furman'ın yaptığı ortada kafaya çıkmayan ve Bogdan Stancu'yu boş bırakan Welinton ile Necip'in hatası ve kaybedilen 3 puan daha.



6-DENİZLİ

3-0 önde olunmasına rağmen kaleci Ersin'in yine kapattığı köşeden gol yemesi ve daha sonrasında önünde iki defans oyuncusu olmasına rağmen kalesini zamansız terk ederek 2'nci golü yemesi.



7-G.ANTEP

Kaleci Ersin'in hatalı çıkışı ve devamında yediği kırmız kart. Aynı pozisyonda stoper Montero'nun rakibini kaçırması ve yetişememesi. Taç atışından gol yenilmesi. 2'nci golde Vida'nın Muhammed'e adeta refakatçılık yapması ve durduramaması.



8-RIO AVE

UEFA Avrupa Ligi elemesi olan Rio Ave maçında 1-0 öndeyken rakibi ortasını Montero'nun ıska geçmesi ve 1-1'e gelen skor. Beşiktaş bu karşılaşmada penaltılarla elenerek Avrupa'ya başlamadan veda etti.

(Fotomaç)

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