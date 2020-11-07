Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar da bu mağlubiyet sonrasında bir durum değerlendirmesi yapma kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik bölgeler için başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek ve bu bölgelere takviye isteyecek. İşte Kara Kartal'ın hedefi... | Son dakika Beşiktaş haberleri

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 16:15 ABONE OL