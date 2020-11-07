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Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK sahasında Beşiktaş'ı konuk etti ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar da bu mağlubiyet sonrasında bir durum değerlendirmesi yapma kararı aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, eksik bölgeler için başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek ve bu bölgelere takviye isteyecek. İşte Kara Kartal'ın hedefi... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Giriş Tarihi: 07.11.2020 16:15
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Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

Teknik Direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların psikolojik olarak rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Ahmet Nur Çebi'yle bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

Sergen Yalçın'ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Ahmet Nur Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

İLK HEDEF KALECİ TRANSFERİ
Devre arasında yapılacak olan transferler için şimdiden harekete geçmeyi planlayan Beşiktaş'ta ilk hedef kaleci transferi. Sezon başında genç Ersin'e güvenen teknik ekip, bu oyuncunun tecrübesizlikten kaynaklı yediği hatalı goller sonrasında bu bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

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Beşiktaş'ın transferde hedefi belli oldu! Devre arasında...

NURULLAH ASLAN VE GÖKHAN AKKAN GÜNDEMDE
Samsunspor'un kalesini koruyan ve daha önce de siyah-beyazlı ekibin gündemine giren Nurullah, bu bölgedeki adaylardan birisi.

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