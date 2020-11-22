22 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Taraftardan Ljajic tepkisi! "Elleri cebinde dolaşıyor"

Taraftardan Ljajic tepkisi! Elleri cebinde dolaşıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 22.11.2020

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic’in Beşiktaş-Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.

Süper Lig'de bu sezon düzenli süre alamayan ve sık sık fizik durumu ile ilgili 'ın eleştirisine maruz kalan Ljajic, siyah-beyazlı taraftarları yine sinirlendirdi.

Malatyaspor ile oynanan maçta elleri belinde ve cebinde ısındığı için büyük tepki gören Ljajic'in aynı hareketi dün bir daha yaptı. Hafta içinde katıldığı programda konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Sırp yıldızı eleştirirken, "Ljajic sürekli yedek oturuyor. Bir oyuncu oynamıyorsa eksikleri vardır. Onları düzeltirse ve istediğimiz seviyeye gelirse kapımız açık. Bizim istediğimiz tempolara çıkması lazım. Ljajic haftalardır yedek. Bu süreçte yanıma gelip bir kez konuşmadı. Demek ki yaşananlardan, yedek kalmaktan rahatsız değil" ifadelerini kullanmıştı. (Fotomaç)
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