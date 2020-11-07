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Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Dorukhan Toköz'ün transfer sürecindeki belirsizlik nedeniyle o bölge için alternatif oyuncu arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda gündeme flaş bir futbolcuyu geldi. İşte transferde adı geçen futbolcu ve ayrıntılar…| Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:44
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Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Sezon başındaki transfer sürecinde istediği takviyeleri yapamayan Beşiktaş'ta, ara transfer kapsamında çalışmalara şimdiden başlandı. Kartal'da ilk hedef orta saha bölgesi olacak.

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Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Teknik direktör Sergen Yalçın, takımda orta saha çokluğu olmasına rağmen siyah-beyazlıların oyundan çabuk düşmesi sonucu o bölgeye hareket getirecek futbolcu istedi.


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Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Sezon başında orta saha için Mensah ve Josef de Souza takviyesi yapılmıştı. Bernard Mensah, Kayserispor'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

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Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Josef de Souza ise uzun süren transfer sürecinin ardından Al Ahli ile sözleşmesini feshedip siyah-beyazlılar imza atmıştı.

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Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Beşiktaş'ta diğer orta saha oyuncular Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup ise performanslarıyla eleştirilen isimlerin başında geliyor.

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