Beşiktaş'tan transfer çalımı! Galatasaray ve Fenerbahçe'de peşinde

Süper Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları şimdiden başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Dorukhan Toköz'ün transfer sürecindeki belirsizlik nedeniyle o bölge için alternatif oyuncu arayışlarına başlamıştı. Bu doğrultuda gündeme flaş bir futbolcuyu geldi. İşte transferde adı geçen futbolcu ve ayrıntılar…| Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:33 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:44 ABONE OL