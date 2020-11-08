08 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor

Beşiktaş'ta '1' numaralar buluşuyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. , arasını da ön görerek futbolcuların rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Çebi ile bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak.

deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. , arasını da ön görerek futbolcuların rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Çebi ile bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak. Sergen Yalçın'ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Ahmet Nur Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek.

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