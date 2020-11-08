Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın bir araya geliyor

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Çebi ile bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak.

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, takımdaki duruma el atmaya karar verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın, milli maç arasını da ön görerek futbolcuların rahatlaması için takıma 2 gün izin verirken, bu süreçte Başkan Çebi ile bir araya gelecek ve atılması gereken adımları konuşacak. Sergen Yalçın'ın arkasında olan ve her şartta genç çalıştırıcıya destek verecek olan Ahmet Nur Çebi, takımın toparlanması için gerekli olan takviyeleri görüşecek.

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