06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Gaziantep FK karşısında galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Kartal Antep'te galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11'ler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

'de son iki maçını kazanan , 8. haftanın açılış maçında Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Denizlispor ve Malatyaspor galibiyetleriyle yükselişe geçen siyah-beyazlılar, Antep ekibini de mağlup ederek serisini sürdürmek istiyor. İşte Gaziantep FK - Beşiktaş maçıyla ilgili tüm bilgiler ve muhtemel 11'ler...

'de 8. haftanın perdesini açıyor. Siyah-beyazlı takım, bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak. Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek. Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise Kartal'ın bir basamak gerisinde 9. sırada bulunuyor. Ligdeki son iki maçında önce Denizlispor ardından 'u yenerek çıkışa geçen Beşiktaş, bugün de Gaziantep'i mağlup ederek yükseleşini ve serisini devam ettirmek amacında.

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TÖRE VE N'KOUDOU YOK

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı devam eden ile takımla çalışmalara başlayan Georges-Kevin N'Koudou maç kadrosuna alınmadığı için bugünkü maçta da görev yapamayacaklar. Sakatlıkları sona eren Atakan Üner ve Ajdin Hasic ise teknik direktör 'ın şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek. Öte yandan Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Bu sezon Antalyaspor, ve Denizlispor maçlarında gören Dorukhan, bugün de aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

DIŞARIDA DAHA İYİ

Kara Kartal'ın deplasmanda oynayacağı Gazintep FK karşılaşması öncesi bu sezon dış sahadaki performansı dikkat çekiyor. Bu sezonki 3 galibiyetinin 2'sini dış saha maçlarında (, Denizlispor) kazanan siyah-beyazlı takım, tek puan kaybını Konyaspor sınavında yaşadı. Beşiktaş söz konusu mücadelelerde 7 gol atarken, kalesinde yine 7 gol gördü.

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8. RANDEVU

Beşiktaş, Gaziantep FK ile bugün 8. maçına çıkacak. Daha önceki 7 mücadeleden 5'sini kazanan , 2'sinde ise mağlup oldu. Siyahbeyazlı takımın toplam 18 golüne Antep ekibi 6 golle karşılık verebildi. Beşiktaş, 2 yenilgisini de deplasmanda aldığı Antep karşısında 1 dış saha zaferi yaşadı; 5 gol atıp 4 gol yedi.

MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Maxim, Mirallas, Oğuz, Sousa, Morais, Muhammet, Dicko

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Ghezzal, Oğuzhan, Dorukhan, Larin, Aboubakar

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