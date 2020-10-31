Beşiktaş'ta Adem Ljajic gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında forma giymek istiyor
Süper Lig'de Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor ile oynayacağı mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan Sırp yıldız Adem Ljajic, teknik direktör Sergen Yalçın'dan bu karşılaşmada görev bekliyor. İşte detaylar...
Ligde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı. Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, Adem Ljajic ve Oğuzhan Özyakup teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre Bernard Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.
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