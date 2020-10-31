31 Ekim 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında forma giymek istiyor

Kartal'da Ljajic gelişmesi! Yeni Malatyaspor maçında...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2020

Süper Lig'de Beşiktaş'ın ile oynayacağı mücadele öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda uzun süredir formasından uzak kalan Sırp yıldız , teknik direktör 'dan bu karşılaşmada görev bekliyor. İşte detaylar...

Ligde 'u konuk edecek Beşiktaş'ta, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın kırmızı kart cezası nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek olmasından sonra orta sahadaki rekabet iyice arttı. Atiba ve Dorukhan'ın yanında formayı almayı hedefleyen Mensah, ve Oğuzhan Özyakup teknik ekibin gözüne girmeye çalışıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Bernard Mensah'ın ilk 11'e en yakın isim olarak durduğu belirtilirken, bu sezon 1'i Avrupa olmak üzere oynadığı 5 maçın sadece ikisinde ilk 11'de görev yapan Ljajic'in teknik direktör 'dan forma istediği ve "Oynamayı çok istiyorum" dediği öğrenildi.

Cenk Tosun'dan Everton'a Beşiktaş resti! Fenerbahçe ve Galatasaray...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal'da sıkıntı büyük! Yalçın'ın zor kararı Kartal'da sıkıntı büyük! Yalçın'ın zor kararı
Sorun devam ediyor Sorun devam ediyor
Cenk'ten Everton'a Beşiktaş resti! F.Bahçe ve G.Saray... Cenk'ten Everton'a Beşiktaş resti! F.Bahçe ve G.Saray...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör