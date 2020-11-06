06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic: Eskisi gibi olacağım

Eskisi gibi olacağım
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.11.2020

'ın parlamayan yıldızı , yönetimle yaptığı görüşmede kendisini göstereceğini ifade etti.

'ın parlamayan yıldızı , yönetimle yaptığı görüşmede kendisini göstereceğini ifade etti. Sırp oyuncu, "Ben de durumumdan memnun değilim. Şans bulduğumda sizlere iyi bir Ljajic izleteceğim. Eski halime dönmek için çok çalışacağım" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal Antep'te galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11'ler Kartal Antep'te galibiyet peşinde! İşte muhtemel 11'ler
Tahkim'den Josef kararı! Beşiktaş itiraz etmişti Tahkim'den Josef kararı! Beşiktaş itiraz etmişti
Ghezzal'dan beklentiler büyük Ghezzal'dan beklentiler büyük
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör