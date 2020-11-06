06 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ghezzal'dan beklentiler büyük

Ghezzal'dan beklentiler büyük
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Forma giydiği 2 maçta da beğenileri kazanan , bugün de 'ın umut beklediği isimlerden biri olacak.

Forma giydiği 2 maçta da beğenileri kazanan , bugün de 'ın umut beklediği isimlerden biri olacak. Hırsı ve mücadelesi ile teknik ekibin takdirini kazanan Cezayirli kanat oyuncusu, skor katkısı yapmak istediğini söyledi. Siyah-beyazlı futbolcu, maçında Larin'in attığı golün pasını vermişti.
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