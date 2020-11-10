Son dakika: TFF açıkladı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Ersin Destanoğlu PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

En az 1 maç ceza alacak olan Ersin Destanoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Eğer 2 maç ceza alırsa 10. haftadaki Fenerbahç derbisinde de takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Gençlerbirliği'nin İsveçli oyuncusu Mattias Erik Johansson da Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kurulna gönderildi.

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