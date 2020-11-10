10 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika: TFF açıkladı! Beşiktaş'ın yıldız ismi Ersin Destanoğlu PFDK'ya sevk edildi

Kartal'ın yıldızına PFDK şoku! F.Bahçe maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

'ın genç file bekçisi , Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle tedbirli olarak 'na (PFDK) sevk edildi.

'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kart gören kaleci , tedbirli olarak 'na (PFDK) sevk edildi.

2 MAÇ CEZA ALIRSA F.BAHÇE DERBİSİNDE YOK

En az 1 maç ceza alacak olan Ersin Destanoğlu, Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyecek. Eğer 2 maç ceza alırsa 10. haftadaki Fenerbahç derbisinde de takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan Gençlerbirliği'nin İsveçli oyuncusu Mattias Erik Johansson da Başakşehir karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kurulna gönderildi.

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