05 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika: Beşiktaş'a Josef de Souza müjdesi!

Tahkim'den Josef kararı! Gaziantep FK maçında...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

Son dakika haberi... , Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi. Brezilyalı oyuncu, 'in 8. haftasında oynanacak Gaziatep FK maçında forma giyebilecek.

'in 8. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak 'a Josef de Souza'dan müjdeli haber geldi. Siyah-beyazlılar, 6. haftada oynanan Yukatel Denizlispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan futbolcu için 'na başvurmuştu.

Kurul, Beşiktaş'ın itirazını değerlendirmeye alarak Josef de Souza'nın 2 maçık cezasını 1 maça indirdi. Brezilyalı oyuncu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyebilecek.

Tahkim Kurulu Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi

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