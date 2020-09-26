Sergen Yalçın'dan öğrencilerine Rio Ave fırçası! "Burası Beşiktaş toparlanın"
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda sahasında ağırladığı Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye penaltılar sonucu mağlup olarak kupadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını uyardı. 47 yaşındaki çalıştırıcının öğrencileriyle yaptığı konuşmada "Ne olursa olsun Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi. Burası Beşiktaş. Bir an önce toparlanın” dediği öğrenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, ardından Avrupa Ligi'nin 3. eleme turunda Portekiz'in 7 milyon Euro bütçeli Rio Ave takımına penaltılar sonrasında elenip Avrupa defterini kapatan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın, dünkü antrenmanda futbolcularına sert tepki gösterdi. Hürriyet'in haberine göre Yalçın, "Biliyorum, önemli bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Dikkatli olmaya çalışıyoruz, kısıtlı çalışmalarımıza ve eksik kadro yapımıza rağmen başarılı bir dönem geçirdik. Ancak Rakibimiz Rio Ave elenmeyecek bir takım değildi" dedi ve şöyle devam etti: "Size şunu söyleyeyim; forma şansı bulmayanlar veya bulanlar, bazılarınızın saha içinde sıfır katkı oynamalarına artık izin veremem. Burası Beşiktaş. Herkes formanın hakkını vermeli."
'38 YAŞINDAKİ ATIBA'YI ÖRNEK ALIN'
"Sahada 38 yaşındaki Atiba'yı arıyoruz. Onu örnek alıp, daha çok çalışıp, daha çok koşmalısınız. Beşiktaş'ta genç, tecrübeli kim varsa herkese adaletli davranıyorum. Orta sahada tamam, iyi çalımlar var ama gol üretemiyoruz. Sistemimi ilk 45 dakikada çok iyi uyguladınız. Karşılaşmaların ikinci yarılarında da aynı performansı sizden bekliyorum. Başkan ve yönetim kurulu sizlerin başarısı için tüm imkânlarını seferber ettiler."
'BOŞ ÇALIM ATMAYIN, KREATİF OLUN'
"Orta alanda daha kreatif oynayın. İleri uçta gol kaçırmayacaksınız. Sonuca gidecek pozisyonlar oluşturmaya çalışın. Süper Lig'de şimdi önümüzde Konyaspor deplasmanımız var. Rakibimiz Konya ligin en çok koşan ekibi. Daha dikkatli ve riske girmeden, boş çalım atmadan oynamak zorundasınız. Hiçbir şekilde sistemin dışına çıkmadan mücadele edin. Bir an önce toparlanın ve kafanızda Konyaspor maçını düşünün."
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