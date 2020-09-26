26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Konyaspor deplasmanında

Beşiktaş Konyaspor'a konuk oluyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. haftasında , 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da 'un konuğu olacak.

Konya Büyükşehir Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı yayımlayacak.

Siyah-beyazlı takım, ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan elde etti. İlk haftayı BAY geçen ise ile 0-0 berabere kaldı.

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4 maçta tek galibiyet

Sezona istediği gibi başlayamayan , 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise 'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Rio Ave karşılaşmasını ise normal ve uzatma bölümünü aynı skorla tamamladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar'ın lisansı çıktı! Konyaspor maçında oynayacak mı?

Aboubakar'ın lisansı çıkarıldı

Siyah-beyazlı ekibin yeniden kadrosuna dahil ettiği 'ın lisansı çıkarıldı.

Beşiktaş formasını 2016-2017 sezonunda kiralık olarak giyen Kamerunlu futbolcu, 38 resmi karşılaşmada 19 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımdaki son maçına 3 Haziran 2017'de ligdeki karşısında çıkan Aboubakar, yarınki mücadelede görev alması halinde bin 212 gün sonra Beşiktaş formasını tekrar giyecek.


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