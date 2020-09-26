26 Eylül 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Konyaspor maçına hazır

Beşiktaş Konyaspor maçına hazır
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.09.2020

'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda İttifak Holding ile karşılaşacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik programın yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Yeni da idmanda yer aldı.

Hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 17.30'da özel uçakla 'dan 'ya gidecek.

Beşiktaşlı yıldız Konya maçı kadrosuna alınmadı haberin devamı


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