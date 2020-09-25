Beşiktaş'tan Miguel Borja atağı

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, son olarak Vincent Aboubakar ile anlaşmıştı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Miguel Borja için Beşiktaş, Palmeiras'a 1 yıllık resmi kiralama teklifinde bulundu" ifadelerini kullandı.

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