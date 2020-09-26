Hıncal Uluç: Ben olsam Sergen Yalçın'la başlamazdım

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Hıncal Uluç ile Başbaşa programında Beşiktaş'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uluç, "Ben Beşiktaş’ın yerinde olsam bu seneye Sergen Yalçın ile başlamazdım." dedi.

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