18 Eylül 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave!

Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden 'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Borac Banja Luka'yı deplasmanda 2-0 yenen Portekiz temsilcisi ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan 'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, bu turda Portekiz'in takımıyla eşleşti.

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SON DAKİKADA TURLADI!

Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turudna Bosna Hersek temsilcisi Borac Banja Luka ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, zorlu mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazanıp tur atladı ve siyah-beyazlıların rakibi oldu.

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Beşiktaş, Rio Ave ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. Zorlu karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

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