Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devam eden Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Borac Banja Luka'yı deplasmanda 2-0 yenen Portekiz temsilcisi Rio Ave ile eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, bu turda Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti.

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Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turudna Bosna Hersek temsilcisi Borac Banja Luka ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Portekiz ekibi, zorlu mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazanıp tur atladı ve siyah-beyazlıların rakibi oldu.

24 EYLÜL'DE İSTANBUL'DA

Beşiktaş, Rio Ave ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda ev sahibi avantajını elinde bulunduracak. Zorlu karşılaşma 24 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta oynanacak.

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