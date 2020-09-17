17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi! Al Ahli...

Beşiktaş'ta Josef de Souza krizi! Al Ahli...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

Beşiktaş'ın geçtiğimiz günlerde 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Josef de Souza ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. , Brezilyalı orta saha oyuncusunun sözleşmesini haksız feshettiğini öne sürerek siyah-beyazlı kulübe gerekli belgeleri göndermedi. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş kısa bir süre önce 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Josef de Souza'nın transferinde evrak krizi yaşıyor.

Brezilyalı yıldız, ile sözleşmesini feshederek bedelsiz olarak siyah-beyazlıların yolunu tutmuştu. Takvim'de yer alan habere göre Suudi kulübü bu feshin haksız yapıldığını öne sürerek Josef'in transferiyle ilgili evrakları Beşiktaş'a göndermedi.

Siyah-beyazlıların kısa süre içinde UEFA ile temasa geçerek Brezilyalı futbolcuya geçici lisans çıkarmaya çalışacağı ifade ediliyor.

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