17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

West Ham United Vida için Beşiktaş'a teklif yaptı

İngilizler teklifİ duyurdu! Bonservis bedeli...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

'ta yüksek maliyeti nedeniyle kadroda düşünülmeyen için 'den sürpriz teklif geldi. Hırvat stoper için siyah-beyazlılara teklifini iletti. İşte detaylar...| Son dakika Beşiktaş transfer haberi...

'ın yıllık 3.5 milyon Euro'yu bulan maliyeti sebebiyle yollarını ayırmak istediği 'ya talip oldu. İngiliz ekibinin, 31 yaşındaki savunma oyuncusu için kollarını sıvadığı ve kısa süre içinde Hırvat oyuncu için Beşiktaş'a transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.

HEDEF 5 MİLYON EURO

Beşiktaş, West Ham'ın istediği Vida için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim Vida'dan gelecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücretinden kurtularak önemli bir tasarruf hedefliyor. ( Takvim )
Gökhan Töre Beşiktaş'ta

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