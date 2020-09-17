17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre Beşiktaş'ta

Beşiktaş transferi bitirdi! Sergen Yalçın'ın gözdesi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

, forması giyen eski futbolcusu ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Takviye çalışmalarını sürdüren , bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Son olarak bir dönem ülkemizde forması da giyen Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu 'de de mutlu sona ulaştı.

1 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON TL MAAŞ

'ın 'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncunun 4 milyon TL ücret kazanacağı öğrenildi.

Gökhan Töre Beşiktaş'a döndü

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