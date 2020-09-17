Beşiktaş, Yeni Malatyaspor forması giyen eski futbolcusu Gökhan Töre ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Son olarak bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması da giyen Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu Gökhan Töre'de de mutlu sona ulaştı.

1 YILLIK SÖZLEŞME + 4 MİLYON TL MAAŞ

Kara Kartal'ın Yeni Malatyaspor'dan ayrılan 28 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalayacağı ve oyuncunun 4 milyon TL ücret kazanacağı öğrenildi.

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