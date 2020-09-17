Lucas Vazquez bombası!
Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda Real Madrid’in hem forvet hem kanat oynayan 29 yaşındaki yıldızı Lucas Vazquez’i siyah-beyazlıların yakın takibe aldığı duyuruldu.
Beşiktaş'ta transfer harekatı dört koldan devam ediyor. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren siyahbeyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Bu müthiş iddia İspanya'dan geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın her fırsatta golcü bir forvet istediği açıklamasını yaptığı ortamda siyah-beyazlı lar için Real Madrid'den Lucas Vazquez ismi ortaya atıldı. Cadena SER radyosunda yayınlanan El Larguero isimli programda 29 yaşındaki oyuncuya öncelikli olarak Katar Ligi'nden talip olduğu belirtildi. Ancak Türkiye'den Beşiktaş'ın da, kanat dışında forvet de oynayabilen yıldız oyuncuyla görüştüğü iddia edildi.
NAKİT GÜVENCESİ İSTİYOR
Kulübü Real Madrid ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Vazquez'in, Avrupa'dan ayrılmak istemediği, ancak Türkiye'de yaşanan ödeme sorunları yüzünden çekindiği belirtildi. Beşiktaş'ın ödeme planları konusunda güvence vermesi durumunda 29 yaşındaki oyuncunun Katar'a gitmek yerine Türkiye'yi tercih edeceği iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken; teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı "Kalinic, Ze Luis, Cisse ilgilendiğimiz isimler ama başka oyuncular da var" yorumundaki isimlerden birinin Lucas olduğu yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.
109
Lucas Vazquez profesyonel futbol kariyeri boyunca 337 resmi mücadeleye çıkarken 43 gol, 66 da asist üreterek toplamda 109 gole direkt etki etti. Bu periyotta 47 kez sarı kart görürken iki kezde kırmızı kartla cezalandırıldı.
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