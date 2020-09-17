17 Eylül 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Lucas Vazquez bombası!

Lucas Vazquez bombası!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.09.2020

Cadena SER radyosunda yayınlanan isimli programda ’in hem forvet hem kanat oynayan 29 yaşındaki yıldızı ’i siyah-beyazlıların yakın takibe aldığı duyuruldu.

'ta transfer harekatı dört koldan devam ediyor. Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren siyahbeyazlıların listesine yeni bir isim daha eklendi. Bu müthiş iddia 'dan geldi. 'ın her fırsatta golcü bir forvet istediği açıklamasını yaptığı ortamda siyah-beyazlı lar için 'den ismi ortaya atıldı. Cadena SER radyosunda yayınlanan isimli programda 29 yaşındaki oyuncuya öncelikli olarak 'nden talip olduğu belirtildi. Ancak 'den Beşiktaş'ın da, kanat dışında forvet de oynayabilen yıldız oyuncuyla görüştüğü iddia edildi.

NAKİT GÜVENCESİ İSTİYOR

Kulübü Real Madrid ile 1 senelik daha sözleşmesi bulunan Vazquez'in, Avrupa'dan ayrılmak istemediği, ancak Türkiye'de yaşanan ödeme sorunları yüzünden çekindiği belirtildi. Beşiktaş'ın ödeme planları konusunda güvence vermesi durumunda 29 yaşındaki oyuncunun Katar'a gitmek yerine Türkiye'yi tercih edeceği iddia edildi. Beşiktaşlı yöneticiler, konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmazken; teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha önce yaptığı "Kalinic, Ze Luis, Cisse ilgilendiğimiz isimler ama başka oyuncular da var" yorumundaki isimlerden birinin Lucas olduğu yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

109

Lucas Vazquez profesyonel futbol kariyeri boyunca 337 resmi mücadeleye çıkarken 43 gol, 66 da asist üreterek toplamda 109 gole direkt etki etti. Bu periyotta 47 kez sarı kart görürken iki kezde kırmızı kartla cezalandırıldı.

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