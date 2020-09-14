Nikola Kalinic'te işlem tamam! İşte alacağı ücret
Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Nikola Kalinic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlıların Hırvat yıldıza ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş eksik bölgelerini bir bir doldurmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, bonservisi elinde olan Josef de Souza'yı getirmesinden sonra golcü sorununu da çözdü. Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon euro maaş alan Nikola Kalinic'e son olarak 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetim, olumlu yanıt aldı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.
ATLETICO İLE GÖRÜŞÜYOR
Kartal şimdi, Nikola Kalinic'in, Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre içinde İspanyol ekibine veda etmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kalinic'in transferini doğruladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Yalçın'ı 'geçmiş olsun' demek için aradığını ve genç çalıştırıcının kendisine, "Kalinic'i alıyoruz" dediğini açıkladı. Bu sözler Beşiktaşlı taraftarları oldukça mutlu etti.
MİLLİ TAKIM İLE 15 GOL
Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetti.
KİRALIK VERİLDİ
Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Ancak Serie A'da da sadece 15 maçta forma şansı bulabildi. 5 gol atıp, 1 asist yaptı.
TRANSFER ŞOV SÜRECEK
Beşiktaş transferde atağa kalktı. Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton, Atakan Üner ve Francisco Montero'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dün Josef de Souza'yı getirdi. Bu hafta sonuna kadar da Nikola Kalinic'in İstanbul'da olması bekleniyor.
43 MAÇTA 150 GOL, 46 ASİST
Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletti. Kariyeri boyunca 431 karşılaşmaya çıktı. 150 gol atıp, 46 da gol pası verdi.
GÖKHAN DA GELECEK
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, de Souza'nın ardından iki ya da üç takviye daha yapacaklarını açıkladı. Kalinic ile ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Kocadağ, "Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek" dedi. Vida için teklifler aldıklarını da söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama