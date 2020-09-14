14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Nikola Kalinic'te işlem tamam! İşte alacağı ücret

Kalinic'te işlem tamam! İşte alacağı ücret
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan , bir süredir gündeminde olan Nikola Kalinic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlıların Hırvat yıldıza ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

eksik bölgelerini bir bir doldurmaya devam ediyor. Teknik direktör 'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , bonservisi elinde olan Josef de Souza'yı getirmesinden sonra golcü sorununu da çözdü. Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon euro maaş alan Nikola Kalinic'e son olarak 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetim, olumlu yanıt aldı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.

ATLETICO İLE GÖRÜŞÜYOR
Kartal şimdi, Nikola Kalinic'in, Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre içinde İspanyol ekibine veda etmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kalinic'in transferini doğruladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Yalçın'ı 'geçmiş olsun' demek için aradığını ve genç çalıştırıcının kendisine, "Kalinic'i alıyoruz" dediğini açıkladı. Bu sözler Beşiktaşlı taraftarları oldukça mutlu etti.

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile çıkışı devam ediyor

MİLLİ TAKIM İLE 15 GOL
Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetti.

KİRALIK VERİLDİ
Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Ancak Serie A'da da sadece 15 maçta forma şansı bulabildi. 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

TRANSFER ŞOV SÜRECEK
Beşiktaş transferde atağa kalktı. Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton, Atakan Üner ve Francisco Montero'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dün Josef de Souza'yı getirdi. Bu hafta sonuna kadar da Nikola Kalinic'in İstanbul'da olması bekleniyor.

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43 MAÇTA 150 GOL, 46 ASİST
Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletti. Kariyeri boyunca 431 karşılaşmaya çıktı. 150 gol atıp, 46 da gol pası verdi.

GÖKHAN DA GELECEK
Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, de Souza'nın ardından iki ya da üç takviye daha yapacaklarını açıkladı. Kalinic ile ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Kocadağ, "Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek" dedi. Vida için teklifler aldıklarını da söyledi.

Lens hiç boş geçmiyor!

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