Nikola Kalinic'te işlem tamam! İşte alacağı ücret

Tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz'ın Lille'e transfer olmasının ardından forvet takviyesi yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, bir süredir gündeminde olan Nikola Kalinic'in transferini bitirdi. Siyah-beyazlıların Hırvat yıldıza ödeyeceği maaş da ortaya çıktı. Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş eksik bölgelerini bir bir doldurmaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kartal, bonservisi elinde olan Josef de Souza'yı getirmesinden sonra golcü sorununu da çözdü. Fotomaç'ın haberine göre, İspanyol ekibinden yıllık 3.3 milyon euro maaş alan Nikola Kalinic'e son olarak 2 milyon euro garanti ücret artı 500 bin euro da performans bonusu teklifinde bulunan yönetim, olumlu yanıt aldı ve taraflar arasında anlaşma sağlandı.



ATLETICO İLE GÖRÜŞÜYOR

Kartal şimdi, Nikola Kalinic'in, Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor. 32 yaşındaki oyuncunun, kısa bir süre içinde İspanyol ekibine veda etmesi bekleniyor. Öte yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da Kalinic'in transferini doğruladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Yalçın'ı 'geçmiş olsun' demek için aradığını ve genç çalıştırıcının kendisine, "Kalinic'i alıyoruz" dediğini açıkladı. Bu sözler Beşiktaşlı taraftarları oldukça mutlu etti.

MİLLİ TAKIM İLE 15 GOL

Hırvatistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan yıldız golcü 15 gol kaydetti.



KİRALIK VERİLDİ

Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan ancak beklentileri karşılayamayan Kalinic geçen sezon Roma'ya kiralandı. Ancak Serie A'da da sadece 15 maçta forma şansı bulabildi. 5 gol atıp, 1 asist yaptı.

TRANSFER ŞOV SÜRECEK

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Fabrice N'Sakala, Bernard Mensah, Welinton, Atakan Üner ve Francisco Montero'yu kadrosuna katan siyah-beyazlılar, dün Josef de Souza'yı getirdi. Bu hafta sonuna kadar da Nikola Kalinic'in İstanbul'da olması bekleniyor.

43 MAÇTA 150 GOL, 46 ASİST

Nikola Kalinic, daha önce Milan, Atletico Madrid, Roma ve Fiorentina gibi önemli takımların formalarını terletti. Kariyeri boyunca 431 karşılaşmaya çıktı. 150 gol atıp, 46 da gol pası verdi.

GÖKHAN DA GELECEK

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, de Souza'nın ardından iki ya da üç takviye daha yapacaklarını açıkladı. Kalinic ile ilgili görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Kocadağ, "Başka oyuncularla alakalı da görüşmelerimiz sürüyor. Gökhan Töre'ye teklifimizi yaptık. Şartlarımızı kabul ederse o da gelecek" dedi. Vida için teklifler aldıklarını da söyledi.

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