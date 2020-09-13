Ahmet Nur Çebi'den taraftarlara transfer mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya kanalına açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına da değinen Çebi, "Transfer dönemi henüz bitmedi. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Beşiktaş taraftarı benim için çok kıymetli." dedi.

Çebi, açıklamasında yeni tip corona virüsünden (Covid-19) dolayı herkesin büyük sıkıntılar yaşadığını belirterek, "Her şeyden önce Türk futbolu ve sporu adına hayırlı bir sene diliyorum. İnşallah kazasız, belasız bir yıl geçiririz. Pandeminin etkilerini geçen sezon da bu sezon da gördük. Hocamızın rahatsızlığı, daha evvel benim rahatsızlığım, başka takımlardaki oyuncuların rahatsızlığı oldu. Değişik bir sezon geçireceğiz. Umarım zayiatsız, kazasız, belasız sezonu tamamlarız." dedi.

"HOCAMIZ BELKİ 2-3 MAÇ TAKIMIN BAŞINDA OLAMAYACAK"

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının kendilerini üzdüğünü vurgulayan Çebi, "Hocamız, karantinadan dolayı belki 2-3 maç takımın başında olamayacak. Zorlu bir süreç, talihsizlik. Sezona deplasmanda, Trabzonspor gibi güçlü bir takımla başlıyoruz. Hocamız takımın başında olmadan başlıyoruz. Tek teselli, bizim burada olmamız. İnşallah takıma moral ve motivasyon veririz. Bütün takımlara sağlıklı süreç diliyorum." diye konuştu.

"TARAFTAR BENİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Yeni sezonun ilginç konularından birinin de taraftarın tribünde bulunmaması olduğunu kaydeden siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Sezonun en kötü tarafı taraftarın olmaması. Taraftar benim için çok kıymetli. Beşiktaş taraftarı özellikle önemli, kıymetli. Taraftar her takım için önemli. Onlardan uzak sezona başlıyoruz ama bir taraftan da sezonun oynanması gerekiyor. Dünya futboluna entegre olmuş Türk futbolu var, onun içinde olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARIMIZ TRANSFER İÇİN SABIRLI OLSUN"

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Çebi, "Transfer dönemi henüz bitmedi. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Beşiktaş taraftarı benim için çok kıymetli. Taraftarlarımıza baktığım zaman maçların seyircisiz oynanacak olması en çok bizi etkileyecek. Kavuşuruz inşallah çok yakında. Ne yapalım... Sağlık olsun." ifadelerini kullandı.

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