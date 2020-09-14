Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile çıkışı devam ediyor
Süper Lig'in açılış haftasındaki dev maçta deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki yükselişi sürüyor.
Yeni tip corona virüsü test sonucu pozitif çıkan teknik direktörü Sergen Yalçın'ın sahada olmadığı maçta siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmanda rahat bir galibiyete imza attı.
Geçen sezonun büyük bölümünde hüsran yaşayan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından farklı bir kimliğe büründü.
2019-2020 sezonuna teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, Avcı ile 18. haftaya kadar 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgiyle yüzde 50 galibiyet oranı yakalayabildi.
Avcı ile yollarını ayırmasının ardından geçen sezonun 19. haftasındaki Göztepe karşılaşmasına antrenör Şenol Fidan yönetiminde çıkan Beşiktaş, sahadan 7. kez yenilgiyle ayrıldı.
Söz konusu sezonun 19. haftasında galibiyet oranı yüzde 47,3'e kadar düşen siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde oranını her geçen maç yükseltiyor. Beşiktaş, 2019-2020'un 20. haftasından itibaren göreve gelen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 16 karşılaşmada 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde Süper Lig'deki galibiyet oranını da yüzde 68,7'ye kadar yükseltti.
Deplasman performansı da daha iyiye gidiyor
Beşiktaş, ligdeki deplasman performansını da her geçen hafta daha iyiye götürüyor.
Yalçın öncesi geçen sezon ligde 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı takım, sadece 3 kez kazanabilmişti. Bu maçlardan birini berabere tamamlayan Beşiktaş, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından geçen sezonki 8 deplasman karşılaşmasında ise 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Bu sezonun ilk dış saha maçında da Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğündeki 9 deplasman mücadelesinde 6. galibiyetini elde etti.
Daha golcü, daha iyi savunmacı
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde daha golcü ve savunma kimliğine de büründü.
Abdullah Avcı ve sonrasındaki hafta olmak üzere 19 maçta 29 gol atabilen siyah-beyazlı ekip, bu şekilde 1,5 gol ortalaması yakaladı. Söz konusu 19 maçta kalesinde 26 gol gören Beşiktaş, bu kategoride de 1,3'lük oran yakaladı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 16 maçta fileleri 33 gol havalandırarak gol oranını 2,06'ya kadar çıkardı.
Siyah-beyazlılar, ayrıca 16 maçta kalesinde gördüğü 15 golle savunmadaki oranını da 0,9'a kadar düşürdü.
Gollü başlangıç
Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-1 yenerek sezona gollü başlangıç yapmayı da başardı.
Geçen sezon Demir Grup Sivasspor'a 3-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da Akhisarspor'u 2-1 ve 2017-2018'de Antalyaspor'u 2-0 yenmişti. Beşiktaş son olarak 2016-2017'de Antalyaspor'u ilk hafta maçında 4-1 mağlup ederek sezona gollü bir başlangıç yapmıştı.
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