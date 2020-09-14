Yeni transferle ilgili olay sözler! "Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir"

"BU SEZONUN EN İYİ TRANSFERİ BENİM DER GİBİYDİ"

Beşiktaş'ın orta sahasında Atiba ve Mensah müthiş savaştı. Mensah dünkü futboluyla "Bu sezonun en iyi transferi benim" der gibiydi. Oğuzhan da sakatlanıncaya kadar takım arkadaşlarını çok iyi organize etti. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Tabii bir de Necip'i unutmayalım. Necip sağda harika performansıyla benim yine baş tacım oldu.