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Yeni transferle ilgili olay sözler! "Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir"

Süper Lig'in ilk haftası derbi heyecanına sahne oldu. Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'u 3-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı. Spor yazarları da dev mücadelenin öne çıkan anlarnı yorumladılar. İşte usta yazarların Trabzonspor - Beşiktaş maçı değerlendirmeleri...

Giriş Tarihi: 14.09.2020 09:47
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Yeni transferle ilgili olay sözler! Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir

SİNAN VARDAR - SÜPER ÖTESİ

Öncelikle Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir an önce kendisini yine takımın başında görürüz. Dünkü farklı galibiyet en çok onu sevindirmiştir.

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Yeni transferle ilgili olay sözler! Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir

Beşiktaş dün ligin en önemli deplasmanından çok kolay 3 puan kazandı. Siyah-beyazlı takımda tabii ki kağıt üzerinde eksikler büyük dezavantajdı. Özellikle ilk 30 dakikada Beşiktaş kendi sahasından hiç çıkmazken Trabzonspor'un şuursuz baskısı duvardan döndü. Golü hiç düşünmeyen Beşiktaş'ın Tyler Boyd'un harika vuruşuyla öne geçmesi siyah-beyazlı takımı da kendine getirdi. Bundan sonra Kara Kartal maçı rölantiye aldı ve ikinci yarıda belki de tarihi farkı kaçırdı.

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Yeni transferle ilgili olay sözler! Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir

"BU SEZONUN EN İYİ TRANSFERİ BENİM DER GİBİYDİ"

Beşiktaş'ın orta sahasında Atiba ve Mensah müthiş savaştı. Mensah dünkü futboluyla "Bu sezonun en iyi transferi benim" der gibiydi. Oğuzhan da sakatlanıncaya kadar takım arkadaşlarını çok iyi organize etti. Umarım önemli bir şeyi yoktur. Tabii bir de Necip'i unutmayalım. Necip sağda harika performansıyla benim yine baş tacım oldu.

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Yeni transferle ilgili olay sözler! Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir

Trabzon belli ki gol silahı Sörloth'u aradı. Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme de bal yapmayan arı gibiydi. Tabii ki bordo-mavili takımı dünkü skor nedeniyle eleştirmek haksızlık olur ama Flavio'nun gördüğü kırmızı kart tam bir amatör futbolcu işiydi.

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Yeni transferle ilgili olay sözler! Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir

"BEŞİKTAŞ'IN BAŞINI ÇOK AĞRITABİLİR"

Beşiktaş'ın yeni transferi Welinton saatli bomba gibi... Geçtiğimiz gün Göztepe maçını izlerken Atınç Nukan'ı izlerken hayran kaldım. Atınç, Leipzig'e giderken kulübe 6 milyon Euro kazandırmıştı. Bu Brezilyalı savunmacı Beşiktaş'ın başını çok ağrıtabilir. Aman dikkat!

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