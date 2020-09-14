14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lens hiç boş geçmiyor!

Lens hiç boş geçmiyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2020

Beşiktaş'ın ezeli rakibi 'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna girip ‘şipşak’ ağları bulan Jeremains Süper Lig’de en çok golü (3) Trabzon’a attı.

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, 'u yine boş geçmedi. Hollandalı futbolcu, oyuna girdikten 2 sonra fileleri havalandırdı. 72. dakikada Ajdin Hasic'in yerine giren Lens, 74'te Dorukhan'ın yerden pasını iyi takip ederek ön direkte sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. Süper Lig kariyerinde 9 gol bulunan Lens, bu gollerin 3'ünü Trabzonspor'a attı. 32 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de en fazla gol attığı takım Trabzonspor. Lens oyunda kaldığı süre içinde Ajdin Hasic'e göre çok daha etkili bir futbol sergiledi.

DORUKHAN'DAN ASİST
Sakatlığını atlatan Dorukhan Toköz yeni sezona asistle başladı. Yedek soyunan genç oyuncu 49'da sakatlanan Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil olurken, eski günlerine geri döneceğinin sinyallerini verdi. 74'te Lens'e asist yapan Dorukhan Toköz, galibiyette pay sahibi oldu.

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