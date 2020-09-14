14 Eylül 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un son durumu belli oldu!

Derbide sakatlanmıştı! Son durumu belli oldu
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 14.09.2020 Giriş Tarihi: 14.09.2020

'in ilk haftasında oynanan derbisinde sakatlanan için açıklama yayınladı. Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada oyuncunun "sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir" denildi.

derbisinde sakatlanan için açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın 'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta, uyluk iç adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir.

Özyakup'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Beşiktaş'ta şok sakatlık! haberin devamı

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