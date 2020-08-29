29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Quaresma Beşiktaş'a transfer olacak mı? Ahmet Nur Çebi açıkladı

Quaresma Beşiktaş'a transfer olacak mı? Çebi açıkladı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Başkanı , siyah-beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 3-1 mağlup oldukları maçına hazır olmadan çıktıklarını söyleyen Çebi, bazı taraftarların takıma dönmesi için sosyal medyada çağrı yaptığı eski futbolcuları 'nın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Corona virüsü pandemisinin kendilerini olumsuz etkilediğini belirten Çebi, mağlubiyetiyle ilgili, "Pandemi bir defa bizi çok hırpaladı. Lig çok geç bitti. Arkadan takımı toparlamakla uğraştık. Gidenler oldu ve gidenlerin yerine 1 hafta 10 gün içinde adam bulmak öyle kolay işler değil. 10 gün içinde bir imza atıyorsunuz 3 sene, 5 sene sırtınızda taşıyorsunuz. Hazırlık maçı yapamadık. Dolayısıyla böyle oldu ama biz alınan transferlerden de, gelenlerden de ümitliyiz" açıklamasını yaptı.

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"HARCAMA LİMİTLERİ TRANSFER YAPMAMIZA İZİN VERMİYOR"

Yeni transferlerle ilgili sorular üzerine, "Bana mı soruyorsunuz" esprisi yapan , "Transferler çalışılır ve konuşulmaz. Altına imza atılmadan hiçbiri realize olmamış demektir. A dediniz B oldu gibi konuştuğumuz zaman ağzımızdan çıkan isimler taraftarımızı heyecanlandırıyor. Bu pazarlık konusu. Bazen kulüp veriyor futbolcu gelmiyor. Bazen futbolcu gelmek istiyor kulüp vermiyor. Bazen de ikisi veriyor bize uymuyor. Ben şahsen başkan olarak altına imza atmadan açıklama yapmıyorum" dedi.

öncesi tartışması süren harcama limitlerinin kulüpleri zorladığını belirten Çebi, "Bu sezon ilk defa uygulanıyor ve için olduğu kadar diğer kulüpler için de büyük bir sorun. Kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmeleri için tedbirli davranmalarını gerektiren bir uygulama bu. Bunun altına benden önceki başkanımız imza atmış ve şu andaki limitler bizim hiçbir transferi yapmamıza izin vermiyor. Önümüzü açabilmek için bazı futbolcularımızı göndermemiz gerekiyor. Konuşuyoruz, umarım gidenler için de gelecek arkadaşlar için de hayırlı olur" diye konuştu.

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"21 TAKIMLI LİG YORACAK"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda 21 takımla oynanacak 'in yorucu olacağını söyledi. Çebi, "Fazla yorulacağız. Futbolculara çok fazla para verip geliri az bir sezon geçireceğiz. Bizim için iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

"QUARESMA GÜNDEMDE YOK"

Ahmet Nur Çebi, bazı taraftarların takıma dönmesi için sosyal medyada çağrı yaptığı eski futbolcuları 'nın gündemlerinde olmadığını belirtti. Çebi, "Quaresma'yla vedalaştık. Bize çok hizmeti oldu, çok da sevildi. Tadında bırakmazsanız bir anlamı kalmaz sonra güzelim Quaresma'yı başka şekilde konuşmaya başlarız" şeklinde konuştu.

Transferi değerlendiren başkan Çebi, "Taraftar hangisinden hoşlanır bilmiyorum çünkü biz taraftarın isteğine göre değil hocanın belirlediği kriterlere göre yapacağız. Umarım transferlerimiz taraftarlarımızı mutlu eder" dedi. Çebi, Didim'de açılışını yaptığı tesisle ilgili ise "Güzel bir eser umarım ülkeye faydalı olur. Beşiktaş'a da faydası olacağı şimdiden gözüküyor. Beşiktaşlılar olarak ahde vefayı biliriz" dedi.

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