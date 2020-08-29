29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren , 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla günü tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve tam sahada hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 30 Ağustos Pazar günü saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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