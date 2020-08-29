Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla günü tamamladı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve tam sahada hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 30 Ağustos Pazar günü saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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