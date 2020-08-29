29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Genç isim Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

çalışmalarını sürdüren , ile sözleşmesi biten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun 30 Ağustos Pazar günü 'a geleceği öğrenildi.

Yeni sezon kapsamında çalışmalarını sürdüren 'ta flaş gelişmeleri yaşanıyor... 'la sözleşmesi biten orta saha oyuncusu , Beşiktaş için yarın 'a geliyor.

Mainz altyapısından yetişen 19 yaşındaki önlibero Şahverdi Çetin, Darmstadt ve ardından Frankfurt'a transfer oldu. U17 Bundesliga'da 47, U19 Bundesliga'da ise 35 olmak üzere toplam 82 maçta görev alan Şahverdi, 19 gol atıp 9 asist yaptı.

Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

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