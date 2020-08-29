29 Ağustos 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Serdar Sarıdağ: Sergen Yalçın Balotelli'ye karşı olumsuz değil
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Hattı programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Sergen Yalçın, Balotelli'ye karşı olumsuz değil. Bu isim tekrar gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.
29.08.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Sergen Yalçın Balotelli'ye karşı olumsuz değil"
- Beşiktaş'a Atletico Madrid'den stoper!
- Ahmet Selim Kul Fenerbahçe'deki Son Gelişmeleri Aktardı / Spor Gündemi / 28.08.2020
- Cengiz'e sert eleştiri! "Atkı alın diyen bir başkan hayatımda görmedim"
- "Beşiktaş formasını taşımak gurur verici"
- Dirar'ın yerine Mert Yılmaz
- Beşiktaş Santon'dan vazgeçmek üzere
- Sabah Sporu - 28/08/2020
- Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! "En kısa sürede..."
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama