29 Ağustos 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Serdar Sarıdağ: Sergen Yalçın Balotelli'ye karşı olumsuz değil

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Hattı programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Sarıdağ, "Sergen Yalçın, Balotelli'ye karşı olumsuz değil. Bu isim tekrar gündeme gelebilir." ifadelerini kullandı.
29.08.2020
ABONE OL

DİĞER
Sergen Yalçın Balotelli'ye karşı olumsuz değil "Sergen Yalçın Balotelli'ye karşı olumsuz değil" 29.08.2020
Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor Şahverdi Çetin Beşiktaş için İstanbul'a geliyor 29.08.2020
Beşiktaş formasını taşımak gurur verici "Beşiktaş formasını taşımak gurur verici" 28.08.2020
Beşiktaş Santon'dan vazgeçmek üzere Beşiktaş Santon'dan vazgeçmek üzere 28.08.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Francisco Montero'da işlem tamam Francisco Montero'da işlem tamam 28.08.2020
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması 28.08.2020
Beşiktaş Hüseyin Atakan Üner transferini böyle duyurdu Beşiktaş Hüseyin Atakan Üner transferini böyle duyurdu 28.08.2020
Beşiktaş'a Atletico Madrid'den stoper! Beşiktaş'a Atletico Madrid'den stoper! 28.08.2020
Lyon'dan Domagoj Vida atağı Lyon'dan Domagoj Vida atağı 28.08.2020
Beşiktaş'tan Santon çıkarması Beşiktaş'tan Santon çıkarması 26.08.2020
Sergen Yalçın maçı okuyamadı "Sergen Yalçın maçı okuyamadı" 25.08.2020
Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın! Sergen Yalçın'dan hakemlere veryansın! 25.08.2020
İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon İşte Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon 25.08.2020
Güçlü bir oyun karakteri yansıtmak istiyoruz "Güçlü bir oyun karakteri yansıtmak istiyoruz" 24.08.2020
Turla ayrılmak istiyoruz "Turla ayrılmak istiyoruz" 24.08.2020
Adem Ljajic'den transfer kararı! Adem Ljajic'den transfer kararı! 24.08.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Gidecekler belli oldu! İşte o isimler
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...
Fenerbahçe-Alanyaspor maçından kareler
Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Falcao'nun yanına dünya yıldızı golcü
Altay Bayındır'ın yediği gol sonrası Fenerbahçe taraftarı çılgına döndü!
Lazio'dan flaş Muriqi kararı! Fenerbahçe...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör