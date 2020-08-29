29 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan gençlere yatırım!

Beşiktaş'tan gençlere yatırım!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 Giriş Tarihi: 29.08.2020

gelecek adına genç oyuncularına yatırım yapmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir yandan yeni sözleşmelere imza atarken bir yandan da daha çok şans bulmaları adına futbolcularını kiraya gönderdiler.

Kamuoyuna Duyuru

Kulübümüz. genç futbolcularımızdan Ahmet Gülay le Serdar Saatçı'nın sözleşmelerini yenllemiş, çalışmalan kapsamında, genç orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamıştır.

Profesyonel futbolcularımızdan Ahmet Gulay, Aytemiz 'a: Kerem Kalafat. Giresunspor'a, Abdullah Aydın ise Altaya geçici transfer olmuştur.

Futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

JK

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu! Beşiktaş'ta ayrılık belli oldu!
İşte Beşiktaş'ta son durum! İşte Beşiktaş'ta son durum!
Beşiktaş'ta transfer krizi! Yönetici... Beşiktaş'ta transfer krizi! Yönetici...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör