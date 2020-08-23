23 Ağustos 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Dorukhan’a Udinese kancası

Dorukhan’a Udinese kancası
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

ile sözleşmesi seneye sona erecek olan Dorukhan Toköz, Udinese'nin hedefinde.

ile sözleşmesi seneye sona erecek olan Dorukhan Toköz, Udinese'nin hedefinde. La Gazzetta Della Sport'un iddiasına göre Udinese, geçen sezon bitiremediği Dorukhan Toköz transferi konusunda bu kez çok daha fazla avantajlı. İddiaya göre Dorukhan'a Udinese teklif götürmedi, teklif menajerler aracılığıyla geldi.
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