Dorukhan’a Udinese kancası

Beşiktaş ile sözleşmesi seneye sona erecek olan Dorukhan Toköz, Udinese'nin hedefinde.

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ile sözleşmesi seneye sona erecek olan Dorukhan Toköz, Udinese'nin hedefinde. La Gazzetta Della Sport'un iddiasına göre Udinese, geçen sezon bitiremediği Dorukhan Toköz transferi konusunda bu kez çok daha fazla avantajlı. İddiaya göre Dorukhan'a Udinese teklif götürmedi, teklif menajerler aracılığıyla geldi.