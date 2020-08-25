Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası! Son karar Erol Bulut'un
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Aytemiz Alanyaspor'dan eski öğrencisi Ozan Tufan'ın renklerine bağlamak için harekete geçti. Jose Sosa ve Mert Hakan Yandaş transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren yıldız futbolcunun transferi konusunda son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un vereceği öğrenildi.
Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'tan çok flaş bir hamle geldi... Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı Ozan Tufan'a talip oldu. Takvim'in haberine göre başkan Ahmet Nur Çebi'nin teknik direktör Sergen Yalçın'dan gelen talep sonrasında Ali Koç'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi. Mert Hakan Yandaş ve Jose Sosa'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör Erol Bulut'un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.
SERGEN YALÇIN İLE KADERİ DEĞİŞTİ
İki sezon önce kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'da adeta yeniden doğdu. Yıldız futbolcu geçen sezon çok iyi bir performans sergiledi.
12 GOLE DİREKT KATKI
Ozan Tufan geçen sezon ligde 33 maçta 6 gol ve 6 asisle oynayarak toplam 12 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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