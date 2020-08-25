25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ozan Tufan bombası! Son karar Erol Bulut'un

Süper Lig devinden Ozan Tufan bombası! Son karar Erol Bulut'un
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

çalışmalarını sürdüren , 'ın Aytemiz 'dan eski öğrencisi 'ın renklerine bağlamak için harekete geçti. ve transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren yıldız futbolcunun transferi konusunda son kararı Fenerbahçe Teknik Direktörü 'un vereceği öğrenildi.

Transferde ağır ama emin adımlarla ilerleyen 'tan çok flaş bir hamle geldi... Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin orta alandaki yıldızı 'a talip oldu. Takvim'in haberine göre başkan 'nin 'dan gelen talep sonrasında 'la görüşerek milli futbolcuyu resmen istediği öğrenildi. ve 'nın transferleri sonrası ilk 11'deki yeri tehlikeye giren Ozan Tufan konusundaki son kararı teknik direktör 'un vereceği öğrenildi. Tecrübeli hocanın Ozan'ı kesinlikle bırakmak istemediği ancak yapılan son transferlerin ardından tecrübeli yıldızın düzenli forma giyme konusunda endişe yaşamaya başladığı öne sürüldü. Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde Beşiktaş'a transferle ilgili kesin yanıtını iletecek.

SERGEN YALÇIN İLE KADERİ DEĞİŞTİ

İki sezon önce kariyeri bitme noktasına gelen Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetimindeki 'da adeta yeniden doğdu. Yıldız futbolcu geçen sezon çok iyi bir performans sergiledi.

12 GOLE DİREKT KATKI

Ozan Tufan geçen sezon ligde 33 maçta 6 gol ve 6 asisle oynayarak toplam 12 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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