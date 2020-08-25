Beşiktaş Oumar Niasse bir adım önde

Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Oumar Niasse kadroya kaktmak için kolları sıvadı. Forvet transferinde listede yer alan isim arasında titiz bir inceleme yapan siyah-beyazlı yönetimde Senegalli futbolcunun adı ön plana çıktı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü senelik 2 milyon Euro isterken Beşiktaş bu rakamı 1 milyon 300 bin Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Kartal Oumar Niasse için pazarlıklarına hız verdi. Forvet transferinde listede yer alan isim arasında titiz bir inceleme yapan Siyah-Beyazlı yönetimde Senegalli futbolcunun adı ön plana çıktı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü senelik 2 milyon Euro isterken Beşiktaş bu rakamı 1 milyon 300 bin Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Niasse'yi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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