25 Ağustos 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Oumar Niasse bir adım önde

Kartal golcüsünü buldu! Senegalli yıldız bir adım önde
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Burak Yılmaz'ın yerini doldurmak için çalışmalarını hızlandıran , kadroya kaktmak için kolları sıvadı. Forvet transferinde listede yer alan isim arasında titiz bir inceleme yapan siyah-beyazlı yönetimde Senegalli futbolcunun adı ön plana çıktı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü senelik 2 milyon Euro isterken Beşiktaş bu rakamı 1 milyon 300 bin Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Kartal için pazarlıklarına hız verdi. Forvet transferinde listede yer alan isim arasında titiz bir inceleme yapan Siyah-Beyazlı yönetimde Senegalli futbolcunun adı ön plana çıktı. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki golcü senelik 2 milyon Euro isterken bu rakamı 1 milyon 300 bin Euro seviyesine çekmeye çalışıyor.

Niasse'yi 'ın da çok istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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