Balotelli transferinde mutlu son yakın! İşte İstanbul'a geleceği tarih

Burak Yılmaz'ın Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig'i sallayacak bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen İtalyan golcüyle prensip anlaşmasına varırken, 30 yaşındaki golcünün önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi 2'nci ön elemesi için 20 Ağustos'a kadar ilk takım listesini UEFA'ya vermek zorunda olan Beşiktaş'ın mutlaka bir santrfor transferi yapması gerekiyor. Ve Kara Kartallar bu takviye için rotasanı İtalya'ya çevirmiş durumda. Son 3 sezondur neredeyse her transfer döneminde siyah beyazlıların gündemine gelen ancak çeşitli sebeplerle gerçekleşmeyen İtalyan forvet Mario Balotelli transferi için bu kez çok daha ciddi adımlar atılıyor.



Fotomaç'ın haberine göre, Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen 29 yaşındaki İtalyan yıldız için menajeriyle temasa geçen yönetim, oyuncuyu kiralamak için resmi teklifte bulundu. İlk etapta Beşiktaş'tan 2 milyon euro'nun üzerinde maaş isteyen Balotelli'nin bu talebi yüksek bulundu. siyah-beyazlılar, Brescia ile yaptığı görüşmelerde Balotelli'nin maaşının yarı yarıya bölüşülmesi konusunda orta yolu bulmaya çalışırken; tarafların prensipte el sıkıştıkları ifade edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'DA!

Önümüzdeki hafta İstanbul'da olması beklenen Mario Balotelli'ye siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan çağrı yapmayı sürdürüyor. İtalyan golcünün sosyal medyadan yüklediği fotoğrafa 1 saat içinde binlerce 'Come to Beşiktaş' yorumu yapıldı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve daha sonra Fiorentina'dan Kevin Prince Boateng kiralanmıştı.

DEVLER İLGİSİNİ ÇEKTİ!

Beşiktaş'ın yaptığı teklifle yakından ilgilenen Balotelli'nin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için önceliğine parayı koymadığı gelen bilgiler arasında. Menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara mesaj gönderen Balotelli'nin, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" sözleri ilgiyi artırmış durumda. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da iyi bir santrfor için risk alınacaksa Balotelli'nin alınması yönünde fikir beyan ettiği belirtildi.

398 MAÇTA 161 GOL 34 ASİST



Mario Balotelli bugüne kadar kulüp kariyerinde 398 resmi maçta sahaya çıktı. Bu periyotta rakip fileleri 161 kez havalandıran İtalyan yıldız, ayrıca 34 de gol pası vererek toplam 195 gole direkt katkı sağladı. Kariyeri boyunca 7 kez direkt kırmızı, 5 kez de ikinci sarıdan kırmızı kart gören Balotelli, 124 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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