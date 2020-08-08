08 Ağustos 2020, Cumartesi

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Gökhan Gönül ve Caner Erkin Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Erol Kaynar açıkladı

Eski Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar, Ana Haber'de Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in siyah-beyazlı kulüpten neden ayrıldıklarını açıkladı. Kaynar, "İki oyuncu da Fenerbahçe'ye gitmek istedi. 'Biz Fenerbahçeliyiz' şeklinde beyanları oldu. Beşiktaş'ın teklifine geri dönüş yapmadılar." dedi.
08.08.2020
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