15 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş PAOK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş'ta PAOK hazırlıkları sürüyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 15.08.2020 Giriş Tarihi: 15.08.2020

'ta Paok maçının hazırlıkları sürüyor. Siyah-beyazlıların yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ile tamamladı.

Beşiktaş'ta sözleşmesi yenilenen Atiba Hutchinson da takımın bu akşamki çalışmasında yer aldı.
Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına 17 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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