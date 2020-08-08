Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine flaş rapor: Balotelli'yi istiyorum
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetime flaş bir rapor sundu. Yalçın'ın yönetimden Balotelli'yi istediği ve "Özel hayatını sorun etmeyin" dediği öğrenildi.
Fransız ekibi Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta çok flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonrasında Mario Balotelli'yi listesine aldı. İtalyan futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
YÖNETİME GARANTİ VERDİ!
Çok önemli bir kariyeri olan Balotelli'nin özel yaşantısıyla ilgili sorunların yönetimi endişelendirdiği ancak Sergen Yalçın'ın bu konuda garanti verdiği gelen bilgiler arasında.
MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK
Tecrübeli hocanın yöneticilere, "Özel hayatını sorun etmeyin. Ben onu idare ederim" dediği belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Balotelli'nin menajeriyle görüşmesi bekleniyor.
GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI
Geçen sezon Brescia formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet 5 gole imzasını attı. Son olarak Brescia formasını giyen Mario Balotelli olaylı bir şekilde takımdan ayrıldI.
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