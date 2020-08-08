08 Ağustos 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine flaş rapor: Balotelli'yi istiyorum

Yalçın'dan yönetime flaş rapor! O ismi istiyorum
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.08.2020

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren 'ta Teknik Direktör yönetime flaş bir rapor sundu. Yalçın'ın yönetimden Balotelli'yi istediği ve "Özel hayatını sorun etmeyin" dediği öğrenildi.

Fransız ekibi Lille'e transfer olan 'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren 'ta çok flaş bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör 'ın raporu sonrasında 'yi listesine aldı. İtalyan futbolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

YÖNETİME GARANTİ VERDİ!

Çok önemli bir kariyeri olan Balotelli'nin özel yaşantısıyla ilgili sorunların yönetimi endişelendirdiği ancak Sergen Yalçın'ın bu konuda garanti verdiği gelen bilgiler arasında.

Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın... haberin devamı

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Tecrübeli hocanın yöneticilere, "Özel hayatını sorun etmeyin. Ben onu idare ederim" dediği belirlendi. Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içinde Balotelli'nin menajeriyle görüşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON 5 GOL ATTI

Geçen sezon Brescia formasını giyen 29 yaşındaki İtalyan forvet 5 gole imzasını attı. Son olarak Brescia formasını giyen Mario Balotelli olaylı bir şekilde takımdan ayrıldI.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Süper Lig devinden Balotelli harekatı! İstanbul'a geliyor Süper Lig devinden Balotelli harekatı! İstanbul'a geliyor
Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın... Elneny için karar verildi! Sergen Yalçın...
Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek! Menajerler önerdi Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek! Menajerler önerdi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör