Beşiktaş'ın Bernard Mensah ısrarı sürüyor! 4 oyuncu+para
Beşiktaş'ın transferde Bernard Mensah ısrarı sürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Hes Kablo Kayserispor'a 4 oyuncu+para teklif etti. İşte transferin detayları...
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Mensah transferini bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Geçtiğimiz hafta Bodrum'da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bazı kurmaylarıyla birlikte Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nı ağırlamış ve bu oyuncunun karşılığında sarıkırmızılı ekibe 3 futbolcu teklif etmişti. Ancak devreye Galatasaray'ın girmesiyle transferden herhangi bir sonuç alınamamıştı. Bu kez Ahmet Nur Çebi ikinci kez devreye girdi ve Berna Gözbaşı ile transfer şartlarını görüşerek işi bitirmek için yeni önerisini sundu. Daha önce 3 futbolcu teklifi yapan Beşiktaş, bu kez 4 oyuncu ve bir miktar para teklifinde bulundu. Başkan Nur Çebi, bu transferi bitirmek için tüm gücüyle uğraşırken, Mensah için son teklifini ileten siyah-beyazlılar Kayserispor'dan yanıt bekliyor.
Ganalı yıldız Mensah, profesyonel kulüp kariyerinde toplam 155 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 19 kez havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 22 de asist yaparken; toplamda 41 gole direkt olarak katkı sağladı. (Fotomaç)
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