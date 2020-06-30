30 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın 'dev' hedefi! 5'te 5 yaparak...

Beşiktaş'ın 'dev' hedefi! 5'te 5 yaparak...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle dönen Beşiktaş, ligin zirvesindeki takımların puan kaybetmesiyle beraber hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar bu kapsamda 5 maçta 15 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi'ni zorlamayı planlıyor.

Konyaspor'da alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken Beşiktaş'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak. Siyah- beyazlılar, bu haftaki Kayseri maçıyla birlikte zorlu seriden en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren , ilk maçta Antalya yenilgisiyle hedeften sapmıştı. Ancak Denizli ve Konya karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradakilerin puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen Beşiktaş'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.

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Hafta sonunda deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada Kasımpaşa ve sonrasında deplasmanda Malatya ile karşı karşıya gelecek. 33. haftadaki F.Bahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde.

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SERGEN'İN KEHANETi

Antalya maçından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Sen hiç üzülme başkan üsttekiler puan kaybedecek" diyen Sergen'in kehanetleri bir kez daha tuttu. Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0'la geçtiği haftada Başakşehir 2, 2, 3 ve G.Saray da 2 puan olmak üzere üst taraftakiler toplam 9 puan bıraktı. Pandemi dönüşünde Beşiktaş sahasında Antalya'dan 3 puan almış olsaydı şu anda Sivas'la aynı puanda olacak, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde bulunacaktı.

3 MAÇTA 9 GOL

Son haftalarda yükselişe geçen Beşiktaş, attığı ve yediği gollerde de olumlu bir tablo sergiledi. Siyah- beyazlı takım, pandemi sonrası oynanan 3 karşılaşmada 9 gol atıp 3 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde ise 3 gol görüp maç başı 1 ortalama tutturdu. Beşiktaş'ın dış sahadaki başarısı da yükseldi. (Fotomaç)

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