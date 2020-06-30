Beşiktaş'ın 'dev' hedefi! 5'te 5 yaparak...

Süper Lig'de son 2 maçından galibiyetle dönen Beşiktaş, ligin zirvesindeki takımların puan kaybetmesiyle beraber hedefini belirledi. Siyah-beyazlılar bu kapsamda 5 maçta 15 puan toplayarak Şampiyonlar Ligi'ni zorlamayı planlıyor.

Konyaspor'da alınan 3-0'lık galibiyetin ardından ilk 4 sıradaki takımların tamamının puan kaybetmesiyle gözünü üst sıralara diken Beşiktaş'ta, tek hedef 5 maçtan 15 puan çıkarmak. Siyah- beyazlılar, bu haftaki Kayseri maçıyla birlikte zorlu seriden en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada, sezonu en iyi şekilde bitirmek için hazırlıklarını sürdüren Kartal, ilk maçta Antalya yenilgisiyle hedeften sapmıştı. Ancak Denizli ve Konya karşısında hata yapmayan ve bu hafta üst sıradakilerin puan kaybetmesiyle iddiası güçlenen Beşiktaş'ta tek hedef, kalan 5 maçta 15 puan toplamak.

ZORLU SERİ KAYSERİ'DE BAŞLIYOR

Hafta sonunda Kayserispor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, ardından iç sahada Kasımpaşa ve sonrasında deplasmanda Malatya ile karşı karşıya gelecek. 33. haftadaki F.Bahçe derbisi öncesinde bu 3 maçtan 9 puanla ayrılmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, tüm hesaplarını Şampiyonlar Ligi hedefine göre yapıyor. Ligin son haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirerek, önümüzdeki sezon iyi bir gelir elde etmenin hesapları içinde.

SERGEN'İN KEHANETi

Antalya maçından sonra Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Sen hiç üzülme başkan üsttekiler puan kaybedecek" diyen Sergen'in kehanetleri bir kez daha tuttu. Beşiktaş'ın Konyaspor'u 3-0'la geçtiği haftada Başakşehir 2, Trabzonspor 2, Sivasspor 3 ve G.Saray da 2 puan olmak üzere üst taraftakiler toplam 9 puan bıraktı. Pandemi dönüşünde Beşiktaş sahasında Antalya'dan 3 puan almış olsaydı şu anda Sivas'la aynı puanda olacak, Galatasaray'ın ise 1 puan önünde bulunacaktı.

3 MAÇTA 9 GOL

Son haftalarda yükselişe geçen Beşiktaş, attığı ve yediği gollerde de olumlu bir tablo sergiledi. Siyah- beyazlı takım, pandemi sonrası oynanan 3 karşılaşmada 9 gol atıp 3 gol ortalaması yakaladı. Kalesinde ise 3 gol görüp maç başı 1 ortalama tutturdu. Beşiktaş'ın dış sahadaki başarısı da yükseldi. (Fotomaç)

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