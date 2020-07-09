Süper Lig: Beşiktaş 3-2 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-2 kazandı ve 4. sıraya yükseldi.
Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Kasımpaşa ile karşılaştı.
Gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini 7. dakikada Tyler Boyd, 49'da Boateng ve 90'da Güven Yalçın attı.
Konuk ekibin gollerini ise 21. ve 29. dakikada Koita attı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş kritik bir 3 puan aldı ve puanını 53'e yükselterek 4. sıraya yerleşti.
Konuk ekip ise 36 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Caner Erkin'in yerden ortasında altıpas içinde arka direkteki Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
17. dakikada Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu zamanında çıkarak topu önledi.
21. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Tirpan'ın ceza sahasına uzun pasında Thiam'ın kafayla indirdiği topu, altıpas gerisindeki Koita ağlarla buluşturdu: 1-1
28. dakikada Quaresma'nın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Aytaç Kara, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Ersin'i geçen topu savunmadaki Ruiz uzaklaştırdı.
29. dakikada lacivert-beyazlılar öne geçti. Beşiktaş yarı alanının ortasında aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın vuruşunda yakın direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2
41. dakikada Boyd'un soldan ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sol çaprazdaki Hutchinson'ın önünde kaldı. Tecrübeli futbolcunun gelişine çok sert vurduğu meşin yuvarlağı yakın direk dibindeki kaleci Ramazan Köse güçlükle uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamladı.
49. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği sağladı. Lens'in sağdan ortasında yerden gelen topa altıpas gerisinde bekletmeden vuran Boateng, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
62. dakikada Elneny'nin ceza sahası dışından şutunda top yandan auta çıktı.
90. dakikada ev sahibi ekip, bir kez daha öne geçti. Kasımpaşa'nın kontra atak yaparken kaptırdığı topla iyi çıkan Beşiktaş'ta meşin yuvarlağı rakip yarı alanın ortalarında, sağ kanatta Ruiz aldı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunma arkasına sarkan Güven Yalçın uçarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-2
BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam.
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