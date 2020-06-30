30 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin Belçika'da paylaşılamıyor

Larin'de karar Sergen Yalçın'ın
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 Giriş Tarihi: 30.06.2020

Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden ’e transfer olan ve iyi bir performans göstererek 33 resmi maçta 9 gol, 11 asistle oynayan ’in 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş'ın sezon başında 'e kiraladığı , Belçika'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Royal Antwerp'in, forvet hattı için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.

Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.
Larin'in transferinin gerçekleşmemesi halinde bu oyuncuyla ilgili olarak teknik direktör 'ın raporu beklenecek.

Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı. (Fotomaç)

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