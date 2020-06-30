Cyle Larin Belçika'da paylaşılamıyor

Sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem’e transfer olan ve iyi bir performans göstererek 33 resmi maçta 9 gol, 11 asistle oynayan Cyle Larin’in 2,5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin, Belçika'da transferin 1 numaralı ismi olmayı başardı.

Kısa süre önce Mbokani ile sözleşme yenileyen Royal Antwerp'in, forvet hattı için düşündüğü ismin Cyle Larin olduğu ifade ediliyor.

Voetbalbelgie.be adlı internet sitesinde konu ile ilgili yer alan haberde kulübün gelecek sezon Zinho Gano ile yola devam etmek istemediği ve Larin'i buraya monte etmeyi hedeflediği aktarıldı.

BONSERVİSİ BELLİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Zulte Waregem'in kısa süre içerisinde Beşiktaş ile pazarlığa başlayacağı ve 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullanacağı ifade edildi.

Larin'in transferinin gerçekleşmemesi halinde bu oyuncuyla ilgili olarak teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu beklenecek.

Cyle Larin bu sezon toplamda 33 maça çıkarken 9 gol 11 asistle oynadı. (Fotomaç)

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