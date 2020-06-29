29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius ve Rebocho'nun ardından bir ayrılık daha!

Karius ve Rebocho'nun ardından bir ayrılık daha!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan ve takımda büyük değişiklikler yapmayı amaçlayan Beşiktaş'ta ilk olarak Loris Karius ve Pedro Rebocho ile yollar ayrılmıştı. Teknik direktör 'ın kadroda düşünmediği birkaç ismi daha takımdan göndermeyi planlayan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde Fiorentina'dan kiralanan Kevin-Prince Boateng ile de yollarını ayırma kararı aldı.

yönetiminde yeni bir sayfa açan ve gelecek sezon adına planlamalarını başlatan Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor.

Sporx'in haberine göre; Kontratında yer alan, "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesini kendi isteğiyle kaldıran Ganalı yıldız, sezon sonunda kulübü Fiorentina'ya dönecek.

Devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kiralanan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten yarım sezon için 300 bin Euro kazanıyordu. Boateng, gelecek sezon da 'da top koşturması durumunda 600 bin Euro kazanacaktı.

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