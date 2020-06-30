30 Haziran 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz kıymete bindi

Kıymete bindiler
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.06.2020

'ta son üç haftadır sürekli oynayan Ersin ile Rıdvan bir anda yabancı scout ve menajerlerin dikkatini çekti. Beşiktaş kulübüne başvuran pek çok menajer iki oyuncu için yurt dışından kendilerine talep geldiğini söylüyor.

Aynı şekilde iki oyuncu için de pazarlık yetkisi talep ediyorlar. İşin ilginç yani bu menajerlere, Ljajic ve Vida için yetki vermeye hazır olmasına rağmen aynı menajerler bu isimlerle ilgilenmedi. Beşiktaş'ın kapısını çalan menajerler Ersin için 2.5 milyon euro, Rıdvan içinde 4 milyon euro vermeye hazır kulüplerin olduğunu iddia ettiler. Ancak bu takımların isimlerini vermediler. Beşiktaş yönetimi ise yaptığı bir araştırmada Ersin için 'den, Rıdvan için 'dan bazı takımların araştırma yaptığı bilgisine sahip oldular. Menajerlerin bu ilgisi ve 'ın da dikkatini çekti.

(Fotomaç)


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