Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! İşte yapılan teklif

Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Fernando Muslera'nın yerine Claudio Bravo'yu gündemine aldığı öğrenilirken, siyah-beyazlıların da Şilili kaleciyi kadrosuna katmak istediği ve oyuncuyla anlaşma noktasına geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş ve yaklaşık 6 ay Fernando Muslera'dan mahrum kalacak olan Galatasaray arasında süren Claudio Bravo savaşında flaş bir gelişme yaşandı.

Şili basınından El Mercurio'nun haberine göre Beşiktaş, Bravo ile anlaşma noktasına geldi.

TEKLİFİ AÇIKLADILAR!

Kara Kartal'ın Claudio Bravo'ya yıllık 1.6 milyon euro teklif ettiği ve kontratta 1 yıl daha opsiyon olacağı ifade edildi.

Öte yandan haberde, "Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Türkiye en yakın opsiyon gibi duruyor." ifadeleri de kullanıldı.

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