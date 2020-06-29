29 Haziran 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Galatasaray istedi Beşiktaş alıyor! İşte yapılan teklif

G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! İşte yapılan teklif
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Galatasaray transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak olan 'nın yerine Claudio Bravo'yu gündemine aldığı öğrenilirken, siyah-beyazlıların da Şilili kaleciyi kadrosuna katmak istediği ve oyuncuyla anlaşma noktasına geldiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Loris Karius'la yollarını ayıran Beşiktaş ve yaklaşık 6 ay 'dan mahrum kalacak olan Galatasaray arasında süren Claudio Bravo savaşında flaş bir gelişme yaşandı.

Şili basınından El Mercurio'nun haberine göre Beşiktaş, Bravo ile anlaşma noktasına geldi.

TEKLİFİ AÇIKLADILAR!

'ın Claudio Bravo'ya yıllık 1.6 milyon euro teklif ettiği ve kontratta 1 yıl daha opsiyon olacağı ifade edildi.

Öte yandan haberde, "Avrupa'dan birçok teklif alıyor. Kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Türkiye en yakın opsiyon gibi duruyor." ifadeleri de kullanıldı.

Karius ve Rebocho'nun ardından bir ayrılık daha! haberin devamı

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