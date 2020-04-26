26 Nisan 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Caner Erkin için kararını verdi! Sözleşme...

Beşiktaş Caner Erkin için kararını verdi! Sözleşme...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

, sözleşmesi sezon sonunda bitecek için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev feda çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak.

ekiplerinden 'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan 'in son durumu merak ediliyordu.

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BEŞİKTAŞ'TAN DEV İNDİRİM TALEBİ!

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek.

KABUL EDİLMEZSE YOLLAR AYRILACAK

Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.

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FENERBAHÇE PUSUDA!

Öte yandan Beşiktaş'ın ezeli rakibi 'nin de Caner Erkin için pusuda olduğu öğrenildi. Takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Caner'in durumunu yakından takip ediyor.

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