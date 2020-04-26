Beşiktaş Caner Erkin için kararını verdi! Sözleşme...
Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin için kararını verdi. Buna göre siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli sol beke dev feda çağrısı yaptı. 31 yaşındaki oyuncunun maaşını yüzde 50'den fazla düşürmesini isteyen Beşiktaş, bu talep kabul edilmezse Caner Erkin ile yollarını ayıracak.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanması Sergen Yalçın yönetiminde ilerliyor. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında yönetimle yapacakları toplantı sonucu birtakım kararlar alacaklarını açıklamıştı ve yaşanacak olan değişimin sinyallerini vermişti. Beşiktaş'ta gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilirken, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'in son durumu merak ediliyordu.
BEŞİKTAŞ'TAN DEV İNDİRİM TALEBİ!
Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Caner Erkin'le masaya oturmayı planlarken, deneyimli sol bekten ciddi bir indirime gidilmesi beklenecek.
KABUL EDİLMEZSE YOLLAR AYRILACAK
Siyah-beyazlı takımda yıllık 1.7 milyon euro kazanan Caner Erkin'e 750 bin euro teklif edilecek. 31 yaşındaki futbolcu teklifi kabul etmediği takdirde ısrarcı olunmayacak ve yollar ayrılacak.
FENERBAHÇE PUSUDA!
Öte yandan Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de Caner Erkin için pusuda olduğu öğrenildi. Takıma mutlak bir sol bek takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Caner'in durumunu yakından takip ediyor.
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