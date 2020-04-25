Transferin yeni gözdesi Jimmy Cabot Beşiktaş'a geliyor!
Bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın gelişiyle çıkışa geçti. Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapıyor. Fransa Lig 2'de Lorient forması giyen Jimmy Cabot Beşiktaş'ın transfer gündemine girdi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını şimdiden yapan Beşiktaş, kontratı biten ve bedava statüsündeki oyunculara yöneliyor. Mevcut kadroda ekleme çıkarma yaparak en uygun fiyata en iyi kadroyu oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş'a bedava yıldız geliyor.
FRANSIZLAR JİMMY CABOT'U DUYURDU
France Football'un iddiasına göre Beşiktaş, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız basını oyuncuyu Mathieu Valbuena'ya benzetti. 1.64 boyundaki Jimmy Cabot ile başta Marsilya olmak üzere birçok Fransa Ligue 1 takımı da ilgileniyor.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Cabot, istatistikleri ile Ligue 2'nin en çok başarılı dribling yapan oyuncusu oldu. Cabot'nun transferi için Beşiktaş'ın en öne çıkan ve en istekli takım olduğu belirtiliyor.
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