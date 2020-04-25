25 Nisan 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Transferin yeni gözdesi Jimmy Cabot Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş'a yeni yıldız! Jimmy Cabot...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.04.2020

Bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve ile yollarını ayıran Beşiktaş, 'ın gelişiyle çıkışa geçti. 'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapıyor. Lig 2'de Lorient forması giyen Beşiktaş'ın gündemine girdi.

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını şimdiden yapan Beşiktaş, kontratı biten ve bedava statüsündeki oyunculara yöneliyor. Mevcut kadroda ekleme çıkarma yaparak en uygun fiyata en iyi kadroyu oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş'a bedava yıldız geliyor.

FRANSIZLAR JİMMY CABOT'U DUYURDU


France Football'un iddiasına göre Beşiktaş, Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'yu kadrosuna katmak istiyor. Fransız basını oyuncuyu 'ya benzetti. 1.64 boyundaki Jimmy Cabot ile başta Marsilya olmak üzere birçok Ligue 1 takımı da ilgileniyor.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Cabot, istatistikleri ile Ligue 2'nin en çok başarılı dribling yapan oyuncusu oldu. Cabot'nun transferi için Beşiktaş'ın en öne çıkan ve en istekli takım olduğu belirtiliyor.

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