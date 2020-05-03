03 Mayıs 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Cyle Larin ile yollar ayrılıyor!

Beşiktaş'ta ayrılık! Komşuya gidiyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

'ın yaz döneminde ekibi 'e kiraladığı Cyle için 'un devreye girdiği yazıldı. Yunan temsilcisinin siyah-beyazlıların kapısını çalması bekleniyor. İşte detaylar...

'ta ayrılık yaklaşıyor... Siyah beyazlılar, 'i geçtiğimiz sezon ekibi 'e kiralamıştı. İddialara göre bu kez devrede ve oyuncunun bonservisini almak için hazırlıklar yapıyor.

Dış basından Fotomaç'ın derlediği haber şu şekilde:

"'un listesinin 1 numaralı ismi, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki foverti Cyle Larin oldu.

PAOK, gelecek yaz Swiderski ve Akpom'u büyük ihtimalle satacak. Siyah beyazlı kulübün yönetiminin ayrılık sonrası 1. tercihi Cyle Larin olacak.

Orlanda City formasıyla MLS'de, 3 sezonda 44 gol atan Larin, bu yıl Belçika'da 33 maç oynadı ve 9 gol atıp 11 asist yaptı. Zulte, Beşiktaş'a 2,5 milyon euroluk bonservisi ödemeyi planlıyordu ancak corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan finansal problemler sonrası, bu teklifi gözden geçirme kararı aldı.

Kanadalının istatistikleri, Leeds United'ın da ilgisini çekmişti. Virüs nedeniyle ekonomik kriz yaşayan Beşiktaş, nakit para akışı sağlamak adına oyuncusunu göndermeye hazır. Oyuncunun Türklerle sözleşmesi 2022 yılına dek sürüyor.

PAOK kulübü, oyuncu için yaşanan transfer rekabetini yakından takip ediyor ve Beşiktaş'a kısa süre içerisinde teklifini iletecek."

Yıldız oyuncu Beşiktaş'a mesaj yolladı! haberin devamı

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