Beşiktaş'tan forvet kararı! Gelecek sezon...
Beşiktaş corona virüsü salgını sonrası daha da artan maddi sıkıntılar nedeniyle forvette gelecek sezon aynı isimlerle yola devam edecek. Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir'in yanına bir de Cyle Larin eklenecek.
Beşiktaş yönetimi covid-19 salgınının yarattığı ekonomik çöküş sonrası önlemler almaya devam ediyor. Gelirlerinin neredeyse 3'te 2 lik bir kısmını kaybetmesi beklenen siyah-beyazlı kulüpte, yeni sezonda gençlere büyük fırsat doğacak. Transfere bütçe ayıramayan yönetim, Burak Yılmaz'ın ücretinde indirime gidecek olmasından dolayı tecrübeli futbolcuyu takımda tutacak.
LARIN GERİ DÖNECEK
Ayrıca sözleşmesi devam eden ve geçtiğimiz sezon Belçika'da forma giyen Larin takıma tekrar kazandırılacak. Önümüzdeki sezonun forvet hattını Burak, Larin, Güven, Umut 4 lüsü ile kuracak yönetimin bu oyunculara gelecek olası teklifleri de değerlendirip kaynak yaratmayı planladığı bildirildi. Kendini gösteren alt yapı oyuncuları da direkt A takıma yükselecek.
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